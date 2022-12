Grote crisis in Limburgse kinderopvang. — © TV Limburg 30 november 2022

Lanaken/Hechtel-Eksel

De coronacrisis is voorbij, maar voor Lanakenaar Simon zit er niets anders op dan opnieuw te gaan telewerken nu zijn dochtertje Mia niet meer naar de crèche in Rekem kan. “Als er geen noodopvang wordt geregeld, zitten mijn vrouw en ik straks in grote problemen.”