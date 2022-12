Beringse taekwondoka's gooien hoge ogen op de French Open

Na maanden intensieve training onder toeziend oog van de trainersstaf van Taekwondo Dongji namen Lander Vaninbrouckx en Lore Cuypers deel aan de French Open.Lander Vaninbrouckx zette een sterkte prestatie neer, maar moest jammer genoeg in de kwartfinale de duimen leggen tegen de Franse topper Djamel Bouallam met slechts 1 punt verschil in de 2de ronde.Lore Cuypers zorgde voor een stunt van formaat door in de kwartfinale Duits kampioen Emilie Steiner naar huis te sturen. In de halve finale vocht ze een beresterke wedstrijd in een gelijkopgaand gevecht tegen de Franse Yasmine Ouchrif. Helaas liet deze keer het geluk haar een beetje in de steek en moest ze nipt de overwinning aan de Franse laten. Toch kon zij met een bronzen medaille op zak tevreden huiswaarts keren.Een glunderende hoofdtrainer Theo Giesberts kijkt tevreden terug op de prestaties van beide Beringse talenten en vertelt: "Het is mooi om te zien dat onze atleten zich in dit indrukwekkende deelnemersveld staande kunnen houden. Dit weekend namen liefst 284 clubs uit 64 landen deel aan dit toernooi, waaronder veel landenteams en internationale topclubs. Je kunt je dan ook voorstellen dat een podiumplaats halen op dit soort toernooien zeker geen simpele opgave is gezien het hoge niveau van de deelnemers. Onze atleten moeten opboksen tegen tegenstanders die veel beter omkaderd worden, dan hetgeen dat wij als club met beperkte financiële middelen kunnen aanbieden. Als je dan ziet dat Lore en Lander toch in staat zijn om met de internationale top mee te draaien, kan ik alleen maar trots zijn op onze trainers en de atleten, die desondanks mindere trainingsfaciliteiten toch in staat zijn om dit soort prestaties op de mat te leggen.""Spijtig is dat we momenteel in Vlaanderen vanuit de topsportwerking weinig ondersteuning krijgen. Dit zou de weg naar de top aanzienlijk makkelijker maken. Maar ik ben er van overtuigd dat mede door de vastberadenheid van onze trainers, het harde werk van onze atleten en de inzet van hun ouders, het ook zonder deze hulp mogelijk is om ons in de toekomst staande te houden op dit soort toernooien. Zeker gezien het feit dat beide atleten slechts 15 jaar zijn en nog 2 jaar actief kunnen zijn in deze leeftijdscategorie. Ook lopen er binnen onze club momenteel nog een deel jonge talentjes rond, die we mits een goede omkadering in de toekomst kunnen laten debuteren in het internationale circuit. Dit zal een enorme uitdaging worden, maar we zullen dit zeker niet uit de weg gaan", besluit Theo Giesberts.