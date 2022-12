Kerstberg met ook stukje Limburgse Wijers in de living van Annie in Zonhoven

Zonhoven

De meeste Limburgers zetten traditioneel een kerstboom met een stalletje. Heel wat Limburgers versieren ook hun tuin met lichtjes. Maar Annie Somers uit Zonhoven zet elk jaar een kerstberg in haar living. “Tijdens de herfstvakantie begin ik samen met de kleinkinderen aan de opbouw. Die duurt zo een twee weken. Met tafels, bananendozen en veel piepschuim maken we dan deze berg. Vervolgens komen de huisjes de meterslange snoeren om alles te verlichten en te laten werken. Dit jaar hebben we centraal een miniatuur skipiste aangelegd. Maar er zit ook wat Limburgs landschap tussen, omdat we hier vlakbij de Wijers horen. En dus hebben we het vijvergebied in kerstsfeer nagemaakt. Binnenkort komen de kleutertjes van het schooltje de Horizon weer kijken. Dan vertellen we er sprookjes bij. We wijzen dan bijvoorbeeld naar de vele honden rond onze kerstberg, die de vele schaapjes moeten bewaken tegen de wolf in Limburg. Dan kijken ze allemaal in ogen uit.” toro