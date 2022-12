Meer dan alleen die gouden driehoek op het middenveld, maar ook geen wereldploeg: de verwachte elf van Kroatië doorgelicht

Dat de Rode Duivels het Kroatische middenveld moeten vrezen, dat weten we al. Maar wie zijn de andere Kroaten die het straks opnemen in het cruciale WK-duel tegen de Belgen en wat zijn hun kwaliteiten? Hieronder de verwachte elf van Kroatië doorgelicht: van een gemaskerde golden boy in de verdediging tot een oude bekende uit de Belgische competitie.