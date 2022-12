Bekkevoort wil gesprekken met Diest aangaan over fusie

De Vlaams-Brabantse gemeente Bekkevoort wil gesprekken aangaan met buurgemeente Diest over een eventuele fusie. Dat meldt burgemeester Hans Vandenberg (cd&v) donderdag. Het nieuws is opmerkelijk, want Bekkevoort liet al een bestuurskrachtanalyse uitvoeren met het oog op een mogelijke fusie met drie andere Hagelandse gemeenten.

De vier Hagelandse gemeenten Bekkevoort, Tielt-Winge, Kortenaken en Geetbets hadden al langer plannen om te fuseren. Tielt-Winge en Bekkevoort sloten daartoe een intentieverklaring af in het najaar van 2020. In september van dit jaar lieten de vier gemeenten een analyse uitvoeren van hun financiële en administratieve situatie.

“Daaruit kwam dat Bekkevoort met een fusie niet zwakker zou komen te staan, maar ook niet sterker”, vertelt burgemeester Vandenberg. “We staan nog steeds open voor gesprekken met de andere Hagelandse gemeenten, maar we merken ook dat er geen grote beweging meer voor is. Vandaar dat we andere richtingen opkijken, ook omdat de analyse stelde dat we beter zouden fuseren met een grotere gemeente.”

In eerste instantie komt de stad Diest dan in beeld. Op de gemeenteraad van Bekkevoort afgelopen maandag werd beslist om gesprekken voor te stellen met de stad. Volgens burgemeester Vandenberg zou de dienstverlening verbeterd worden door een fusie met Diest, zouden stijgende personeelskosten beter opgevangen kunnen worden en is er meer ruimte om investeringen te doen.

Diest laat weten “met een open blik” naar alle opties te kijken. “We willen alle opportuniteiten, maar ook de valkuilen, bespreken”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). Opportuniteiten zitten volgens De Graef in het feit dat er dankzij een fusie meer recreatie- en industriegebied zou kunnen komen, een valkuil ziet hij in de lagere rioleringsgraad van Bekkevoort.

Er zijn nog geen concrete data voorgesteld voor de besprekingen.