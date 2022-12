Afpersers doen zich voor als agenten om 15-jarige te beroven in Diest

Twee twintigers hebben zaterdag een 15-jarige jongen afgeperst en bestolen in Diest, terwijl ze zich voordeden als politieagenten. Later werden ze gearresteerd in het ziekenhuis, waar ze doktersjassen droegen. Ze werden door de onderzoeksrechter van Leuven aangehouden.

De feiten dateren van zaterdagavond. Rond 18.40 uur kreeg de politiezone Demerdal (Diest-Scherpenheuvel-Zichem) melding een afpersing op de Grote Markt in Diest. Het slachtoffer, een 15-jarige jongen uit Diest, was aan het fietsen in het centrum van Diest toen hij werd tegengehouden door twee mannen.

De twee mannen zeiden dat ze van de politie waren en vroegen hem om zijn portefeuille, gsm en oortjes af te geven. De verdachten namen het geld uit zijn portefeuille, waarop het slachtoffer de portefeuille en gsm terugkreeg. Vervolgens werd hij gedwongen om naar de bank te gaan om geld af te halen, wat om technische redenen niet lukte. De jongeman kreeg verschillende slagen in zijn gezicht, maar kon uiteindelijk aan zijn belagers ontkomen en de politie verwittigen.

Doktersjassen

Later op de avond, rond 21.20 uur, kreeg de politie de melding dat twee mannen zich verdacht gedroegen in het ziekenhuis van Diest. Zij droegen beiden een doktersjas. Een van hen had ook een rode pet op, wat overeenkwam met de persoonsbeschrijving die het minderjarige slachtoffer van de afpersing had gegeven. Beide verdachten werden in het ziekenhuis gearresteerd.

Tijdens de fouille vond de politie de gestolen geldsom en de oortjes van de 15-jarige. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Leuven en een 24-jarige man zonder wettelijke verblijfplaats in België. Tijdens hun verhoor gaven ze de diefstal van de doktersjassen onmiddellijk toe, maar ze zeiden dat ze zich niets herinnerden van de afpersing. De onderzoeksrechter in Leuven plaatste hen onder aanhoudingsmandaat. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer, die zal oordelen of ze in de cel blijven. tb