Zillion-party trekt na Flanders Expo ook naar Versuz in Hasselt

De tickets voor de Zillion-party in het Antwerpse Sportpaleis waren in amper elf uur uitverkocht. Eerder was voor Gent al zo’n dansfeest aangekondigd. Op 24 februari is het ook de beurt aan Hasselt en strijkt het dansfeest ook neer in de Hasseltse Versuz.

Het ijzer smeden terwijl het heet is, heet dat. Terwijl de film Zillion nog zeer goed scoort in de Vlaamse bioscopen – de kaap van 450.000 bezoekers is intussen gerond – komt de aankondiging van PROJEXXX BY ZILLLION, een immens dansfeest, in het Antwerpse Sportpaleis en begin volgend jaar, op 24 februari in de Versuz in Hasselt.

Ook in Gent is er al zo’n feest aangekondigd, op 3 februari in Flanders Expo. In mum van tijd waren alle 20.000 tickets de deur uit. Zo omschrijven de initiatiefnemers het: “Een hoogtechnologische show die gebruikmaakt van de laatste technologieën en ontwikkelingen in led en licht. Alles overgoten met de zo herkenbare Zillion-sound.”

“Ik ga mijn belofte om na de film opnieuw in de anonimiteit te verdwijnen nog even in de koelkast moeten steken”, zegt Frank Verstraeten, de gewezen Zillion-baas. “Ik word overspoeld door aanvragen om als DJ Fou te komen DJ’en in heel Vlaanderen. Daar ga ik niet aan beginnen, maar met PROJEXXX by Zillion wil ik wel het unieke Zillion-gevoel opnieuw tot leven brengen.”

Tickets en info op www.zillion.xxx