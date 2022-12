Koen Wauters kan niet meedoen aan Dakar-rally, auto’s van zijn team afgekeurd: “Ze waren onverbiddelijk”

Volgens Wauters hadden hij en zijn team de auto’s op voorhand al eens onofficieel laten keuren door iemand van de organisatie. Maar toen hij op de officiële keuring kwam in Marseille, bleek dat er toch een aantal dingen scheelden aan de oudere auto’s. “Onze mechaniekers hebben twee dagen en twee nachten ‘vollenbak’ gewerkt”, zei Wauters bij Qmusic. “Maar toen we gisteren aankwamen was het nog steeds niet in orde. Heel streng. Ze waren onverbiddelijk, weliswaar met veel medeleven.”

“Iedereen is er het hart van in”, zei Wauters nog. “Ik heb er zelfs slecht van geslapen. We geven niet op, maar dit is een harde klap.” Het had dit jaar de veertiende deelname van Wauters kunnen zijn, volgens Het laatste nieuws brengt hij ook binnenkort een boek over de Dakar-rally uit.