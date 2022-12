NBA. Britse Prince William en Princess Kate zien Boston Celtics klinkende zege boeken na 49 (!) punten van Jayson Tatum

Jayson Tatum loodste de Boston Celtics met 49 punten voorbij Miami Heat. Het werd in de TD Garden in Boston 134-121. De Celtics boekten al de vijfde zege op een rij. Met een record van 18 overwinningen en vier verliezen blijven de Celtics aan de top van de Eastern Conference, vóór Milwaukee, dat in New York won (103-109), en Cleveland, dat Philadelphia versloeg (113-85). Miami blijft ondertussen elfde.

Opvallende aanwezigen in de TD Garden in Boston: Prince William en Princess Kate. De wereldbekende leden van het Britse koningshuis zijn drie dagen in de VS, hun eerste buitenlandse trip sinds het overlijden van Queen Elisabeth.

In het westen won Phoenix voor de zesde keer op rij door gemakkelijk af te rekenen met Chicago (132-113). Devin Booker scoorde 51 punten in 31 minuten. De Suns hebben nu een record van 15 overwinningen en 6 verliezen en staan bovenaan de conference, vóór Denver, dat Houston versloeg (120-100), en New Orleans, dat Toronto versloeg (126-108).

In de andere wedstrijden van woensdagavond bevestigde Brooklyn zijn comeback door Washington te verslaan (113-107), terwijl Utah en de Los Angeles Lakers weer winst boekten door respectievelijk de Los Angeles Clippers (125-112) en Portland (128-109) te verslaan. Atlanta won bij Orlando (108-125), Minnesota versloeg Memphis (109-101), Oklahoma City versloeg San Antonio (119-111) en Sacramento versloeg Indiana (137-114).