De stikstofonderhandelingen zijn nog niet goed en wel gestart of ministers Zuhal Demir en Jo Brouns staan al neus aan neus. De twee verwijten elkaar dossiers te lanceren die de ander nog niet onder ogen kreeg. In het Vlaams Parlement zien ze er “een boksmatch” in tussen cd&v en N-VA. Al is het toch vooral de peilingkoorts die toeneemt.