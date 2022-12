Servische WK-selectie schiet vlak voor cruciale groepsmatch in een kramp door vermeend seksschandaal: “Absurd!”

Terwijl de Rode Duivels sakkeren op het “fake news” van een kleedkamerrel, is het bij de Serviërs andere koek. Een journalist dropte een bommetje over een vermeend seksschandaal binnen de selectie van de Adelaars.

Servië moet op de slotspeeldag vol aan de bak tegen Zwitserland. Na het verlies tegen Brazilië (2-0) en de draw tegen Kameroen (3-3) volstaat enkel een zege tegen de Zwitsers voor een plek in de 1/8ste finales. En dan mag Kameroen niet met een betere uitslag winnen van de vijfvoudige wereldkampioen uit Zuid-Amerika.

De zenuwen staan daarom strak gespannen bij de Serviërs en dus is elke afleiding uit den boze. Tot er geruchten de kop opstaken van een vermeend seksschandaal binnen de selectie. Spits Dusan Vlahovic (Juventus) en middenvelder Nemanja Gudelj (Sevilla) zouden een affaire hebben met de vrouwen van respectievelijk reservedoelman Predrag Rajkovic (Mallorca) en spits Luka Jovic (Fiorentina). Het zou meteen de reden zijn waarom Vlahovic, die de Oude Dame 82 miljoen kostte en dit seizoen zes keer scoorde in tien competitiematchen, niet van de bank zou komen op het WK.

Geen sprake van schandaal

Maar die berichten worden met klem ontkend. Vlahovic verweerde zich op een persconferentie in Qatar. “Sorry dat ik hier op deze manier moet beginnen, maar ik moet hierover spreken omdat mijn naam door het slijk wordt gehaald”, aldus de Servische goalgetter. “Het is te absurd voor woorden. Het is duidelijk dat de mensen die dit verspreiden zich vervelen en niks beter te doen hebben. Ze zijn gefrustreerd of boos, en ze willen het nationale team gewoon tegenwerken.”

Vlahovic overweegt dan ook juridische stappen. “De sfeer binnen de nationale ploeg is nog nooit zo goed geweest”, klinkt het. “We zijn meer verenigd dan ooit. Deze verhalen zijn dan ook ridicuul. Ik wil mijn naam en integriteit dan ook beschermen. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik had gehoopt dat ze ons zouden steunen vlak voor zo’n belangrijke match, maar niet dus. Het gaat dan ook nog eens over mensen die nog niks bereikt hebben in hun leven. Het zijn kleine mensen, die geen extra aandacht verdienen door mijn naam.”

Jovic lachte de geruchten weg door op een foto te gaan staan met Gudelj, de vermeende minnaar van zijn vrouw. Ana Cakic, de vrouw van reservedoelman Rajkovic, reageerde via haar Instagram-pagina op de ‘affaire’ met Vlahovic, na een tweet van een Servische journaliste.

“We hebben al erger overleefd, geloof me. Bedankt aan alle journalisten die mij genegeerd hebben en niks gepubliceerd hebben over de gezondheidstoestand van onze zoon.”