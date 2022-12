Koude duwt Europese gasprijs naar hoogste niveau in anderhalve maand

Gas in Europa wordt ook donderdag duurder. De gasprijs stijgt naar het hoogste niveau in anderhalve maand nu de temperaturen zakken.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt stijgt de prijs van een megawattuur gas voor levering in januari met bijna 4 procent tot boven de 150 euro. Dat is het duurst sinds half oktober en nog steeds vier maal zo duur als normaal.

Gas wordt duurder nu er meer vraag is. Na mild herfstweer in oktober en november zakken de temperaturen. Die zouden in december zelfs lager dan normaal kunnen uitvallen, voorspellen sommige weermodellen.

De stijgende vraag zorgt voor extra druk op de al krappe gasmarkt, nu Europa amper nog rekent op Russisch pijpleidinggas. Veel Europese landen rekenen voor hun bevoorrading op vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Maar als het ook kouder wordt in Azië, dreigt dat de prijs voor lng op te drijven. Voorlopig is de vraag vanuit China - traditioneel een grote opkoper van lng - evenwel nog beperkt.