Ruim 200 gebouwen te slopen in regio Verviers na overstromingen van 2021

Vier gemeenten in de regio Verviers willen 234 gebouwen slopen na de zware overstromingen tijdens de zomer van 2021. Ze krijgen 10,5 miljoen euro van de Waalse overheid om de gebouwen op te kopen en te slopen, zo schrijft de krant L’Avenir donderdag.

Pepinster wil 116 gebouwen neerhalen, Limbourg 78, Verviers 31 en Theux 9. De eerste drie gemeenten krijgen daarvoor elk 3,1 miljoen euro, de laatste 1,2 miljoen euro. Maar volgens de Franstalige krant is dat onvoldoende: Limbourg zou nog 7 miljoen euro nodig hebben en Pepinster 8 miljoen euro om aan de behoeften op het terrein te kunnen voldoen.

De Waalse regering besliste in mei om 25 miljoen euro toe te kennen aan een aantal steden en gemeenten om gebouwen op te kopen die zwaar getroffen werden door de overstromingen of die moeten verdwijnen in het kader van het beheer van overstromingsrisico’s. De gemeenten kregen onlangs te horen wel bedrag ze precies krijgen.