Maakt Leandro Trossard zijn opwachting tegen Kroatië? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels

Het is nog niet veel zo moeilijk geweest om de vermoedelijke elf van Roberto Martinez te voorspellen. Vier of drie verdedigers? Kevin De Bruyne een rijtje terug of op zijn gewone plaats? Wat met Romelu Lukaku? Een poging om in het hoofd van Roberto Martinez te kruipen.

Er zijn slechts zes namen waar er geen twijfel over is: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, De Bruyne, Witsel en Eden Hazard. De doelman is nog het meest boven alle twijfel verheven. Dat is Thibaut Courtois. In de verdediging staan zeker Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Zij deden het behoorlijk tegen Marokko en dat is genoeg voor de bondscoach om hen te handhaven.

Maar wat wordt het voorts in de defensie? Krijgt Leander Dendoncker opnieuw zijn kans? Dat zou wel eens best kunnen omdat Timothy Castagne naar de rechterflank kan verhuizen. Daar was Thomas Meunier niet goed tegen de Marokkanen en hij lag nog onrechtstreeks aan de basis van de 1-0 ook. Meunier maakte de onnodige fout van waaruit de vrije trap voortkwam.

Middenveld

We tippen op een driemansverdediging in balbezit en met vier achteraan. Dan kan Timothy Castagne de rechterkant in de defensie komen versterken. Bij balbezit zal hij op rechts als wingback lopen dan. Centraal in het middenveld is Axel Witsel een van die zekerheden. Omdat het met de balvastheid in middenstrook wel eens kan mislopen, zou Kevin De Bruyne een rijtje kunnen zakken. Tegen het sterke middenveld van Kroatië is een topper als De Bruyne vandoen. De bondscoach opperde dat deze week als een mogelijkheid. Youri Tielemans en Hans Vanaken zijn andere mogelijkheden naast Witsel. Amadou Onana valt weg want hij is geschorst.

Links gaat het tussen Thorgan Hazard en Yannick Carrasco met een lichte voorkeur voor Thorgan Hazard omdat hij het tegen Marokko defensief beter deed dan Carrasco tegen Canada.

Aanval

Maakt Leandro Trossard zijn opwachting? Dat kan als De Bruyne daadwerkelijk in de middenstrook postvat. Dan staat hij samen met Eden Hazard achter de diepe spits in het team en is die discussie alvast opgelost. De bondscoach kan net als op het EK ook verrassen met Jérémy Doku op die positie. Die speelde nog geen seconde op dit WK. Dries Mertens is een vertrouweling en kan ook. Charles De Ketelaere maakte tegen Marokko geen te beste beurt.

In de spits hangt het van één zaak af. Is Romelu Lukaku fit genoeg om te starten? We gokken erop van wel. Zo niet, gaat het tussen Michy Batshuayi en Loïs Openda. Omwille van zijn scorend vermogen bij de Rode Duivels – de enige goal op dit WK kwam van zijn voet – zal de voorkeur dan naar Batshuayi gaan. Openda kan als invaller meer verrassen dan Batshuayi.