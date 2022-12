Iconische Ironman splitst op: WK voor de mannen allicht in Nice, vrouwen nog wel in Hawaï

Ironman triatlon, dat is Hawaï. De langeafstandswedstrijd die bestaat uit een combinatie van 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en 42,195 km lopen werd er in 1978 boven het doopvont gehouden en sindsdien vond er elk jaar onafgebroken een mythisch WK plaats. Tot corona roet in het eten gooide en de editie van 2020 werd afgelast. Ook het WK van 2021 kon niet doorgaan en werd verplaatst naar mei 2021. Dat tussen-WK vond voor het eerst buiten Hawaï plaats: het Amerikaanse St-George (Utah) was gastheer. Het werd een flauw afkooksel van het echte werk met een gedevalueerd deelnemersveld en een pak minder media-aandacht.

In oktober trok het Ironman-circus gelukkig opnieuw naar Hawaï, waar het thuishoort. De toppers, het publiek en de media volgden. Maar er dook een nieuw probleem op. Omdat de Ironman-organisatie een pak meer deelnemers zich liet kwalificeren kreeg het kleine eiland in de Stille Oceaan te maken met een overrompeling. Prijzen voor vluchten, hotels en huurwagens stegen exponentieel. Enkel de happy few kon zich nog een startbewijs voor de Ironman Hawaï permitteren. Bovendien was de lokale bevolking boos omdat de ééndagswedstrijd werd opgesplitst in twee aparte WK’s voor mannen en vrouwen op twee verschillende wedstrijddagen. Dat zorgde voor een langdurig verkeersinfarct in het kleine stadje Kona.

In plaats van het aantal deelnemers terug te schroeven en het WK te reduceren naar één wedstrijddag kiest de Ironman-organisatie - allicht gedeeltelijk gedreven door winstbejag - ervoor om het WK Ironman niet alleen in tijd maar ook in locatie te splitsen voor mannen en vrouwen. Volgend jaar in oktober zal enkel het WK van de vrouwen plaatsvinden op Hawaï, de mannen trekken naar een nieuwe plek die in januari bekend zal worden gemaakt. Dat wordt meer dan waarschijnlijk het Franse Nice. In 2024 keren de mannen naar Hawaï en vindt het vrouwen-WK op haar beurt op een andere locatie plaats.