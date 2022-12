Helft van Belgen zegt minder te kunnen sparen door inflatie

Het rapport is gebaseerd op een Europees onderzoek in 24 landen van financieel dienstverlener Intrum. In totaal namen ruim 24.000 Europanen deel aan het onderzoek, onder wie ook minstens 1.000 Belgen.

Uit de bevraging blijkt onder meer dat sparen een luxe lijkt te worden die veel Belgen zich niet meer kunnen veroorloven. Zo zegt meer dan de helft van de Belgen (54 procent) zich zorgen te maken of ze zich een comfortabel pensioen zullen kunnen veroorloven. Een vergelijkbaar percentage is ontevreden over het bedrag dat ze elke maand kunnen sparen (53 procent). De helft van de Belgen blijkt 10 procent van hun salaris te kunnen sparen, maar een op de vijf spaart helemaal niets.

Een op de vijf Belgen (20 procent) heeft minder dan één maand salaris ter beschikking om onvoorziene kosten zoals een reparatie van de auto of een onverwachte uitgave te betalen.

Onverwachte uitgaven

De belangrijkste motivatie voor sparen is om onverwachte uitgaven te bekostigen (38 procent). Daarnaast volgt een spaarpotje voor hun pensioen (16 procent) en geld sparen om te reizen (10 procent).

“Spaargeld is een buffer die consumenten beschermt tegen economische schokken en hen in staat stelt zich een comfortabele toekomst en pensioen te veroorloven. Een stijgend aantal consumenten wordt vandaag echter gedwongen om hun spaargeld aan te spreken vanwege de stijgende energie- en supermarktprijzen, waardoor ze kwetsbaarder worden”, verklaart Anna Zabrodzka-Averianov van Intrum. “Het tijdens de coronacrisis gespaarde geld zal in de komende maanden grotendeels uitgegeven worden.”

Verder blijkt nog uit de bevraging dat 77 procent van de Belgen merkt dat de inflatie een negatief effect heeft op hun huishoudfinanciën en nog eens 16 procent verwacht dat ze weldra de gevolgen zullen ondervinden. Nog eens bijna 70 procent van de Belgen zegt dat hun rekeningen vandaag sneller stijgen dan hun inkomen, vergeleken met 57 procent in 2021. Bijna een derde van de Belgen (29 procent) heeft minder dan 10 procent van hun inkomen over na het betalen van alle rekeningen. Verder raden bijna zes op de tien Belgische ouders hun kinderen aan om voor een studierichting te kiezen die leidt tot een goedbetaalde baan.