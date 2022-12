Bestuurster die in water is terechtgekomen schreeuwt het uit, politie kan haar redden

De Amerikaanse politie uit Cape Coral, Florida, heeft dinsdag het leven gered van een vrouw. De bestuurster was met haar wagen in een kanaal gereden en geraakte er niet meer uit. Ze schreeuwde het uit, maar de agenten konden haar gelukkig redden. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, hoe ze in het water is terechtgekomen, is nog onduidelijk.