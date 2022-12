Verkeersomleiding voor intrede van de Sint op zondag 4 december

Net zoals vorig jaar komt Sinterklaas weer op bezoek in Nieuwerkerken. De activiteiten starten vanaf halftwee op het gemeenteplein. Er staan grote spellen en een evenwichtsparcours op het plein, en de Pieten zorgen voor de nodige animatie. Om halfvier tot ongeveer vijf uur volgt dan The Party Kidz Sinterklaasshow. Om het hele gebeuren veilig te laten gebeuren, worden het gemeenteplein en de doorgang naar de Pastorijstraat afgesloten voor alle verkeer. Door de werken in de Kasteelstraat is de Pastorijstraat tussen 12.30 uur en 18 uur niet toegankelijk. len