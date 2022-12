Geen punten voor Belgische teams in Champions League volleybal

Nog Roeselare noch Menen kon woensdagavond in de derde wedstrijd in de Champions League puntenwinst boeken. Menen had bij het Tsjechische Karlovarsko vooral in de eerste beurt kansen op setwinst maar liet die liggen. Roeselare kwam wel langszij tegen Civitanova maar strandde zowel in de derde als de vierde set op twee puntjes.

KARLOVARSKO - MENEN: 3-0

De manier waarop Menen in Karlovy Vary woensdagavond bij 21-24 de eerste set nog uit handen gaf was pijnlijk voor de West-Vlaamse vice-kampioen. Een drietal opslagmissers werden de bezoekers uiteindelijk fataal. Ook in de tweede set hield Menen gelijke tred met de thuisploeg maar een paar setballen van de Tsjechen verijdelen volstond niet om langszij te komen. De derde beurt bleek er te veel aan voor Menen. Karlovarsko gaf een snelle 12-7-voorsprong niet meer uit handen.

SETSTANDEN: 28-26, 26-24, 25-17

MENEN: Van Hoyweghen (2), Dermaux (12), Sinnesael (2), Van de Velde (10), Vanneste (5) en Hänninen (13); libero: Stuer. Kwamen in: Dedeyne (1), Bille, Capet (4), Ocket en Kindt (2).

ROESELARE - CIVITANOVA: 1-3

Absoluut topvolleybal woensdagavond in de Roeselaarse Tomabelhal. De Belgische landskampioen maakte het de Italiaanse favoriet knap lastig maar meer dan eerreddende setwinst zat er net niet in voor kapitein Verhanneman en maats.

In de eerste set was het achtervolgen, naderen maar nooit langszij komen voor de thuisploeg. Civitanova verdedigde op imponerende wijze en sloeg met 14-18 de beslissende kloof. Roeselare plooide niet en nam na 12-12 in de tweede beurt vlot afstand om verdiend langszij te komen.

In sets drie en vier werd het nog meer genieten voor de neutrale volleyballiefhebber. Niet voor de fervente Roeselare-supporters die hun ploeg telkens net iets te kort zagen komen tegen de Champions League-finalist van de twee vorige edities.

SETSTANDEN:19-25, 25-21, 23-25, 27-29

ROESELARE: D’Hulst (1), Koukartsev (22), Coolman (9), Fasteland (11), Verhanneman (17) en Tammearu (12); libero: Deroey. Kwamen in: Ahyi (2), Plaskie, Leite, Rotty en Depovere.