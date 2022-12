Remco Evenepoel klopt Wout van Aert en wint nu ook de Vélo d’Or, Lotte Kopecky tweede bij de vrouwen

De Vélo d’Or wordt al sinds 1992 uitgereikt door het Franse Vélo Magazine en bekroont de beste, internationale wielrenner van het seizoen. Evenepoel is nog maar de vierde Belg die de trofee wint. Eerder mochten Johan Museeuw - in 1996 -, Tom Boonen - in 2005 - en Philippe Gilbert - in 2011 - de Vélo d’Or in ontvangst nemen. Dat zijn tevens de drie meest recente Belgische wereldkampioen op de weg voor Evenepoel. Museeuw en Boonen kregen de trofee eveneens in het jaar van hun WK-titel.

Evenepoel moet stilaan een nieuwe vitrinekast zoeken voor al zijn individuele trofeeën. Eerder dit seizoen won hij ook al de Flandrien en de Kristallen Fiets. De wereldkampioen is ook genomineerd voor het Vlaamse Sportjuweel dat op 15 december de Beste Topsportprestatie van een Vlaamse sporter bekroont.

Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar de Nederlandse Annemiek Van Vleuten. Zijn troefde onze landgenote Lotte Kopecky af.

Uitslag mannen: 1. Remco Evenepoel 139 pnt., 2. Wout van Aert 88 pnt., 3. Tadej Pogacar 84 pnt., 4. Jonas Vingegaard 80 pnt., 5. Filippo Ganna 15 pnt

Uitslag vrouwen: 1. Annemiek van Vleuten 145 pnt., 2. Lotte Kopecky 69 pnt., 3. Pauline Ferrand-Prévot 48 pnt., Elisa Longo Borghini 48 pnt., 5. Lorena Wiebes 40 pnt.