Bedrijf van Musk wil binnen zes maanden goedkeuring voor revolutionaire hersenimplantaten

Neuralink werkt aan een implantaat - zo groot als een muntstuk - dat in de schedel wordt ingebracht. Bedoeling is om via het brein rechtstreeks te communiceren met een computer. Volgens Musk zijn er gesprekken bezig met de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA en verwacht het bedrijf binnen de zes maanden groen licht te krijgen voor een eerste test met mensen.

Neuralink wil via het implantaat slachtoffers van bijvoorbeeld amytrofische laterale sclerose (ALS) of een beroerte toelaten om te communiceren via hun gedachten. In proeven met apen konden de dieren bijvoorbeeld een computerspel bedienen met hun hersenen.

Neuralink denkt ook aan implantaten in andere delen van het lichaam, om bijvoorbeeld blinden hun zicht terug te geven.

Het bedrijf van Musk is niet het enige dat zich bezighoudt met technologie om de werking van de hersenen te monitoren. Er wordt al decennialang wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd. Maar de komst van Musk heeft er wel voor gezorgd dat andere investeerders interesse krijgen in het domein en het onderzoek sneller opschiet.