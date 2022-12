Creg waarschuwt voor hogere stroomfactuur door investeringen in het elektriciteitsnet

Volgens energiewaakhond Creg dreigt een nieuwe verhoging van onze elektriciteitsfactuur door de miljardeninvesteringen die netbeheer Elia plant in het elektriciteitsnet. De nettarieven zouden kunnen verdubbelen, waarschuwt Creg in De Tijd.

Tussen 2023 en 2027 investeert netbeheerder Elia liefst 7,2 miljard euro in het onderhoud en de versterking van het Belgische hoogspanningsnet. Dat werd vorige week aangekondigd. Het doel ervan is op tijd klaar zijn om op te vangen dat gezinnen en bedrijven alleen maar meer elektriciteit zullen gaan verbruiken, en meer windenergie aan land brengen.

Volgens energiewaakhond CREG zal de consument die investeringen voelen. In een advies over het Federaal Ontwikkelingsplan van Elia voor het komende decennium schrijft CREG dat de investering “mechanisch zou leiden tot ten minste een verdubbeling van de transmissienettarieven over een periode van tien jaar”, zo vernam De Tijd.

Die nettarieven maken op dit moment 2 procent van onze elektriciteitsfactuur uit, voor een gemiddeld gezin goed voor ruim 35 euro per jaar. Voor bedrijven kan dat oplopen tot 5 miljoen euro voor wie echt veel stroom verbruikt.

Het is nu aan minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om het Federaal Ontwikkelingsplan al dan niet goed te keuren.