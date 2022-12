Mercedes eert Niki Lauda door straat van F1-fabriek naar hem te vernoemen

Het Mercedes F1 team eert nogmaals op een bijzondere wijze de in 2019 overleden Niki Lauda. Het vernoemt de toegangsweg naar haar F1-fabriek immers naar de drievoudig F1-kampioen.

Niki Lauda overleed plots en redelijk onverwacht in 2019. Tot dan was Niki Lauda jarenlang een belangrijke adviseur binnen het Mercedes F1 team dat de sport domineerde en heel wat successen en wereldtitels behaalde. Mercedes eerde Lauda al door een ‘rode ster’ op haar Mercedes F1-bolide te plaatsen maar nu volgt er een bijkomen eerbetoon door de toegangsweg naar de Mercedes F1-fabriek te vernoemen naar Lauda.

Tot nu toe heette de straat die naar het hoofdkwartier van het Mercedes F1 team leidt ‘Reynard Park’, een verwijzing naar de eigenaar van het terrein maar nu Mercedes de grond heeft gekocht wijzigt het de naam in ‘Lauda Drive’. Ter gelegenheid van de onthulling hing Mercedes de iconische rode pet van Niki Lauda aan het naambordje van de straat.

“Het is een grote eer om Lauda Drive te onthullen en het doet me goed dat er zoveel teamleden dit moment bijgewoond hebben,“ zo laat Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff in een persbericht weten.

“Hoewel onze vriend en collega Niki deze drukte niet zou hebben gewild, zou hij wel trots zijn geweest dat deze weg naar hem is vernoemd.”

