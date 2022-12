Baguette behoort tot werelderfgoed volgens Unesco

De baguette kreeg zijn naam officieel in 1920. Toen werd een wet van kracht die bepaalt dat een baguette minstens 80 gram moet wegen en maximaal 40 centimeter lang mag zijn.

De geschiedenis van het langwerpige, knapperige brood gaat terug tot de zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw werd het op steeds meer plaatsen gebakken, volgens sommigen vanwege de introductie van stoomovens in de jaren dertig van die eeuw. Een populaire anekdote is dat keizer Napoleon verordonneerde dat brood in stokvorm moest worden gemaakt zodat soldaten het makkelijk konden meenemen.