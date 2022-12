Terreurproces over aanslagen 22 maart kost meer dan 35 miljoen euro: duurste proces ooit in ons land

Het proces rond de aanslagen in Brussel en Zaventem wordt met 35,3 miljoen euro het duurste ooit in ons land. Dat blijkt uit documenten van de federale overheidsdienst Justitie, schrijft Het laatste nieuws donderdag.

Het leeuwendeel gaat naar de infrastructuur: het Justitiagebouw in Haren moest verbouwd worden, en er was een smak geld nodig voor onder meer ICT. Dan zijn er nog de gerechtskosten, voor bijvoorbeeld de tolken en de vergoeding van de juryleden - hun loon wordt door de staat betaald tijdens het proces. Alles samen maakt dat een totaal van 35.315.000 euro, een record in de Belgische gerechtsgeschiedenis. Het bedrag zal nog oplopen: de kost van de agenten die ingezet worden, is nog niet meegeteld.

Het vorige record dateert van 2008-2009 toen Marcel Habran, ook wel de peetvader van de Luikse maffia genoemd, terechtstond. Dat proces nam zes maanden in beslag en de kost ervan werd geschat op zo’n 5 miljoen euro.