Kangoeroes Mechelen kan zich niet kwalificeren voor Last 16 FIBA Europe Cup na ruime nederlaag tegen Oradea

Geen Last 16 voor Brian Fobbs en Kangoeroes Mechelen in de FIBA Europe Cup. — © FIBA

Geen kwalificatie voor de tweede ronde (Last 16) voor Kangoeroes Mechelen in de FIBA Europe Cup. De laatste groepswedstrijd van de eerste ronde bracht in De Schalk in Willebroek een opdoffer en een ruime nederlaagtegen het Roemeense Oradea. De Belgische vice-kampioen mag met 3 op 6 in poule E wel terugblikken op een geslaagd Europees debuut. Gisteren werd Telenet Giants Antwerp uitgeschakeld en alle Belgische ploegen zijn dus gewipt in de FIBA Europe Cup.

Wilde Kangoeroes Mechelen zich nog plaatsen voor de volgende ronde en dus Europees overwinteren was winst met 26 punten aan de orde. Een goede start (15-12) gaf eventjes hoop op een stunt, maar de Roemenen lieten niet begaan. Oradea was groter, fysiek sterker en vooral enorm secuur in de shotselectie. Na het eerste kwart had het de rollen omgedraaid: 17-21. In het tweede schuifje ging het via Kris Richard, Nikola Markovic en Erick Neal na 23-36 en tegen een inspiratieloos Kangoeroes Mechelen naar een 33-46 Roemeense bonus

Ook in het derde kwart geen Mechelse beterschap. Coach Kristof Michiels roteerde, op Joppe Mennes (rust/pols) en Godwin Tshimanga na, met alle spelers en gaf snel enkele spelers wat rust. Vele Mechelse balverliezen tegen de stugge Roemeense defense zorgden na 35-53 voor een 49-70 maximale bonus voor Oradea. In het slotkwart kon Kangoeroes Mechelen via vooral Brian Fobbs (22 punten) en Richmond Aririguzoh (20 punten, 9 rebounds) nog milderen (65-80) maar ging de winst en kwalificatie wel mee naar Roemenië. Kangoeroes Mechelen kan zich vanaf nu focussen op de BXNT League en de Beker van België.

Kangoeroes Mechelen-CSM CSU Oradea 72-86

Kwarts: 17-21, 16-25,18-26, 21-14

Kangoeroes Mechelen: Davis 7, Loubry 4, Mukubu 0, Van Buggenhout 0, Kotrulja 0, Fobbs 22, Foerts 4, Palinckx 10, Thomas 5, Aririguzoh 20