Politieachtervolging eindigt aan rand van bos in Opitter

Bree

De politiezone Carma achtervolgde woensdagavond een vluchtende automobilist die via het centrum van Bree richting Opitter reed. De wilde achtervolging eindigde via de Opitterkiezel en de Caubergstraat in de Bergstraat. Daar reed de chauffeur zich vast aan de rand van het bos.

Waar het incident startte en de precieze omstandigheden zijn niet bekend, maar volgens getuigen werd de achtervolging ingezet met zo’n vijf politiewagens. Mensen uit de Bergstraat zagen hoe aan de rand van het bos iemand eerst op de weg lag en nadien door ambulanciers in de ziekenwagen werd gedragen. De persoon in kwestie werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De zaak werd afgehandeld door de lokale politie Carma.

De achtervolging eindigde in een donkere Bergstraat, aan de rand van een bos. — © rr

ppn