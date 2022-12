“Uiteindelijk kreeg ik te horen dat het te laat was om nog iets te doen”, zegt Marijke uit Diepenbeek. — © Boumediene Belbachir

Diepenbeek

“Goed dat ze zo snel had gereageerd”, zei de Belfius-medewerker die avond aan de telefoon. Zo hadden ze een frauduleuze verrichting voorkomen. Oef... Marijke uit Diepenbeek ging gerust slapen. Maar een dag later was ze 23.000 euro kwijt.