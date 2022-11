Opvallend: Lionel Messi weigert hand van Lewandowski (maar ze knuffelen wel na de wedstrijd)

Lionel Messi speelt al twee seizoenen voor PSG maar blijft voor altijd een god in Barcelona. Daar probeert Robert Lewandowski in de mate van het mogelijke in diens voetsporen te treden na zijn transfer vanuit Bayern München. Het duo speelde woensdagavond tegen elkaar op het WK. Vijf minuten voor affluiten, bij een 2-0-stand in het voordeel van Argentinië, maakte de Pool een klein foutje op Messi. Lewandowski wou zich excuseren maar Messi weigerde diens uitgestoken hand. En daar kon de huidige spits van Barcelona niet om lachen. Een relletje? Toch niet. Na de wedstrijd zocht de Pool Messi op en toen werd er wel geknuffeld.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE