Bruid geeft kersverse echtgenoot een pikante lapdance: “Als je een glaasje te veel op hebt...”

Te diep in het glas kijken op je eigen huwelijksfeest is niet altijd een goed idee. Dat bewijzen bovenstaande beelden van bruid Natalie. Ze had naar eigen zeggen een glaasje te veel op tijdens de receptie en in die beschonken staat besloot ze haar kersverse echtgenoot een lapdance te geven. De moeder van drie zette de beelden op TikTok, waar ze intussen al miljoenen keren bekeken werden, maar ook heel wat reacties uitlokken. “Toch niet waar de ouders bij zijn?”, klinkt het onder meer. “Doet dat na de receptie.” Het pikante dansje krijgt echter ook heel wat lof van mensen die ervan overtuigd zijn dat het “een leuk huwelijk” zal worden.