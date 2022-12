Deviltime. Vandaag is het erop of eronder voor de Rode Duivels: tous ensemble winnen tegen Kroatië, en we gaan door. Maar verliezen betekent dat de WK-koorts al weg is nog voor die goed en wel was opgedoken. De belangen zijn enorm, ook voor wie veel geïnvesteerd heeft in een goed WK. “Gaat het slecht, dan zal dit de grootste sof in vele jaren geweest zijn.”