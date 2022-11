Ongeduldige bumperklever voert gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit op brug in Schoten

Een ongeduldige automobilist werd vorige vrijdag gefilmd door een dashcam toen hij op de Hoogmolenbrug in het Antwerpse Schoten een volle witte lijn overschreed, vlak voor er een tegenligger aankwam. Daarna reed de bumperklever heel dicht bij een auto met een ‘L’ op de achterruit, om de beginnende bestuurder ten slotte met volle vaart in te halen door over een verdrijvingsvlak te sturen. “Mag van mij zijn rijbewijs inleveren en zijn wagen...”, aldus de eigenaar van de dashcam, die zijn beelden deelde op de Facebookpagina Belgian Dashcam 2.0.