Mexico is ondanks zege tegen Saudi-Arabië uitgeschakeld op WK

Sleutelmoment: Even zag het ernaar uit dat Mexico nog een verlossend derde doelpunt zou maken, maar diep in blessuretijd trapte Al-Dawsari de Mexicanen uit het WK met de 1-2.

Man van de Match: De Mexicaanse verdedigende middenvelder Luis Chávez maakte indruk met zijn fraaie linker. Met zijn vrije trap voor de 2-0 scoorde hij misschien wel één van dé goals van dit WK.

Hem gaan we ook onthouden: Bij de Saudi’s imponeerde middenvelder Mohamed Kanno van Al-Hilal drie matchen lang met zijn prima techniek. Jammer dat we hem niet meer zullen terugzien.

Mexico had voor de start van de match tegen Saudi-Arabië nog maar één puntje en had dus geen keuze: aanvallen. Na drie minuten had het al op 1-0 kunnen staan toen Alexis Vega oog in oog met de Saoedische doelman Al-Owais kwam te staan, maar die was snel genoeg uit zijn doel om het zwakke schot af te blokken.

Ook daarna bleef het meeste gevaar van de Mexicanen komen, waar middenvelder Orbelín Pineda tot drie keer toe een kans kreeg. Twee keer kon hij aanleggen vanop de rand van de zestien, twee keer week zijn schot af op een verdediger. De eerste keer haalde Al-Owais de bal nog uit de hoek, de tweede keer hobbelde het leer naast. En dan was er nog een kopbal op voorzet van Hirving Lozano, maar ook deze keer liep met Al-Ghalam een verdediger in de weg. Pas op slag van rust konden de Saudi’s zich ook eens laten gelden. De kopbal van Al-Hassan ging een metertje naast.

Martin breekt de match open

Meteen na rust lukte het de Mexicanen wel: César Montes verlengde een hoekschop met een heerlijk hakje, spits Henry Martin stond op de goede plaats om de bal in doel te verlengen. Voor de Mexicanen was het nog maar hun eerste goal op dit WK. Lang hoefde ze echter niet te wachten op nummer twee toen Luis Chavez een vrije trap vanop vijfentwintig meter heerlijk in de winkelhaak krulde - één van de mooiste doelpunten van deze wereldbeker.

© EPA-EFE

Daardoor zou Mexico qua punten gelijk komen met Polen, dat op hetzelfde moment tegen Argentinië aan het verliezen was. Door een slechter doelsaldo moesten de Mexicanen echter doorduwen. Hirving Lozano trapte van net buiten de zestien, maar Al-Owais zat er nog net bij. Even later kon Martin vrij aanleggen in de zestien, maar zijn volley verdween over doel.

De Mexicanen probeerden nog met alle macht, want ondanks een gelijk puntenaantal en gelijk doelsaldo bleven de Polen nog altijd tweede op basis van… gele kaarten. Zij hadden er namelijk minder geslikt. Maar waar iedereen zat te wachten op de 0-3 en de Mexicanen nog twee doelpunten (terecht) afgekeurd zagen voor buitenspel, viel in blessuretijd zowaar nog de 1-2. Al-Dawsari scoorde voor de Saudi’s na een knappe één-twee en knikkerde Mexico definitief uit het toernooi.

© REUTERS

Saudi-Arabië: Al-Owais, Al-Ghanam (88’ Bahbri), Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Boleahi (37’ Sharahili), Al-Buraikan, Al-Hassan (46’ Madu), Abdulhamid, Al-Dawsari, Kanno, Al-Shehri (62’ Al-Aboud).

Mexico: Ochoa, Sánchez (86’ Alvarez), Moreno, Montes, Gallardo, Chávez, Pineda (77’ Rodriguez), Álvarez (86’ Funes Mori), Lozano, Martín (77’ Jimenez), Vega (46’ Antuna).

Doelpunten: 48’ Martin 0-1, 52’ Chavez 0-2, 90+5’ Al-Dawsari 1-2.

Gele kaarten: 16’ Alvarez, 28’ Al-Shehri, 34’ Al-Hassan, 52’ Al-Tambakti, 90+1’ Al-Amri, 90+7’ Bahbri.

Scheidsrechter: Michael Oliver (Eng)

Toeschouwers: 84.985