Messi blijft op missie ondanks penaltymisser, Argentinië wordt groepswinnaar na winst tegen Polen

Argentinië leeft nog. Sterker zelfs, Messi en co. groeien en leverden tegen een pover Polen hun beste wedstrijd van het toernooi af (0-2). De Zuid-Amerikanen mogen al dromen van een kwartfinale tegen Nederland of de VS. Ook Polen blijft in het toernooi.

Sleutelmoment: Alexis Mac Allister, de Argentijn met Schotse en Ierse roots, bevrijdde zijn land door meteen na de rust een pass vanaf de achterlijn in een keer binnen te trappen.

Man van de match: Alex Mac Allister deed meer dan alleen de penalty-misser van aanvoerder uitwissen: hij heerste samen met Fernandez op het middenveld.

Hem gaan we ook onthouden: Julian Alvarez, bij Man City de stand-in van Haaland, kreeg verrassend de voorkeur op Lautaro Martinez en bedankte met één goal en een puike match.

Oef. Lionel Messi, en met hem al zijn aanbidders, hoeft zijn wereldbekermissie nog niet op te bergen. La Albiceleste klopte Polen in een even logische als verdiende zege en krijgt in de achtste finales Australië op zijn pad. Met erna ook Nederland of de VS, is een halve finale realistisch.

Het doelpunt dat de Argentijnen bevrijdde tegen de Polen, vlak na de rust, kwam van de voet van Brighton-speler Alexis Mac Allister, zoon van een Argentijnse ex-international met Iers en Schots bloed in de aderen.

© EPA-EFE

Bevrijdend was het doelpunt absoluut. Vooral Messi slaakte een zucht van opluchting. Hij had de exit op zijn geweten kunnen hebben toen na een dik halfuur een strafschop miste. Het overkomt de besten. Lewandowski raakte tegen Mexico evenmin voorbij doelman Ochoa. Messi miste zelfs al 22 procent van de strafschoppen in zijn carrière.

Knap hoe Szczesny de harde penalty van Messi stopte, de tweede dit toernooi al voor de goalie, maar eigenlijk niet meer dan rechtvaardig. De strafschop was minstens discutabel te noemen. Szczesny strekte zich uit naar een voorzet die Messi over kopte. Daarbij raakte hij het hoofd van de Argentijnse God, toen de bal al weg was. Maar als de VAR zich moeit, dan plooit een ref, ook Nederlander Danny Makkelie.

© AP

Argentinië verdiende geen strafschop, wel een doelpunt. Polen toonde voor rust geen greintje goesting om te winnen, zelfs al profiteerde Bereszynski bijna van een zeldzame slordigheid bij Argentinië. Terwijl Lewandowski voorin moederziel alleen stond te verpieteren, wilde het compacte Poolse blok alleen de nul houden. Dat lukte dus slechts een helft en had het te danken aan Scrabble-favoriet Szczesny.

Al in de aanvangsfase stopte hij een schot in de korte hoek van Messi. Ook een heerlijk indraaiende hoekschop van Di Maria landde op zijn vuisten. Net als pogingen van Man City-spits Alvarez – die Lautaro Martinez op de bank hield. Zes kreeg hij er alleen al voor de rust tussen zijn palen. Dat hadden er meer moeten zijn, als de Argentijnse linksachter Acuña zijn contactlenzen had ingehad.

© REUTERS

Na de voorsprong toonde Polen iets meer drang naar voren, maar ze bleken amper in staat om tot een voldragen aanval te komen. Behalve dan op een spelhervatting. Glik kreeg meteen na de 0-1 de gelegenheid om gelijk te maken, maar hij knikte naast.

Het bleef evenwel eenrichtingsverkeer. De twee jonkies in de basis bij Argentinië gaven Polen de fatale steek. Enzo Fernandez (21) wipte door naar Julian Alvarez (22) en bingo: 0-3. De stand-in van Erling Haaland had zelfs de 0-3 moeten maken, maar zijn afzwaaier eindigde in het zijnet. Even later mocht Lautaro Martinez toch van de bank. Dat hij alleen op doel flink naast mikte, doet vermoeden dat hij straks weer niet in de basis zal staan. Vooral Polen was er dolblij mee. Helemaal toen een bal van Tagliafico voor de lijn werd weggeveegd én de ref geen strafschop floot voor de doorglijdende Szczesny. Een tegengoal meer had bijna hun retourticket betekend. Nu kunnen de Polen in de volgende ronde dienen als kanonnenvlees voor Frankrijk.

© EPA-EFE

Polen: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (73’ Jedrzejczyk); Bielik (62’ Szymanski), Krychowiak (84’ Piatek), Zielinski; Frankowski (46’ Skoras); Swiderski (46’ Kaminski), Lewandowski

Argentinië: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña (60’ Tagliafico); MacAllister (84’ Almada), Fernandez (79’ Pezella); Di Maria (59’ Paredes), Messi, De Paul; Alvarez (79’ La. Martinez)

Doelpunten: 47’ MacAllister 0-1, 67’ Alvarez 0-2

Gele kaarten: 49’ Acuña, 79’ Krychowiak

Scheidsrechter: Danny Makkelie (Ned)