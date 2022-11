Thriller in Amriswil: Maaseik buigt 2-0-achterstand nog om naar 2-3-zege

Slecht spelen en toch winnen. Dat deed Maaseik in de achtste finale van de CEV Cup in Amriswil. Bij 2-0 gaf je geen stuiver meer voor de Maaslanders, maar puur op karakter sleepten ze nog een 2-3-zege uit de brand. Over twee weken volstaat 3-0 of 3-1 om door te stoten naar de play-offronde.

Coach Bertini gaf op de opposite opnieuw de voorkeur aan Ferre Reggers, waardoor aanvoerder Jolan Cox op de bank begon. Ook nog geen Fornes in de basis. De Spaanse middenman trainde de afgelopen dagen wel weer met de groep mee na zijn buikspierblessure, maar startte - allicht nog uit voorzorg - op de bank. Thys nam opnieuw zijn plaats in.

Beide ploegen waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. Treial bezorgde Maaseik tot twee keer toe - telkens met een venijnige opslag - een kleine voorsprong : 4-6 en 12-14. Maar Maaseik liet het na om verder uit te lopen. Vooral receptioneel liep het meer dan eens mis. Set één draaide dan ook uit op een thriller. Greenyard kreeg drie setballen, maar wrong die allemaal de nek om. De Zwitserse landskampioen - met een sterke Wendt (ex-Aalst) - zei dankjewel en benutte zijn tweede setbal wél: 29-27.

Veerkracht

Maaseik bleef ook in de tweede set in hetzelfde bedje ziek: serverend was het een ramp, receptioneel liep het mank en ook aanvallend kreeg Greenyard amper iets voor elkaar. Amriswil liep dan ook vlotjes uit naar 17-12. Bertini bracht Cox in de plaats van Reggers, maar de aanvoerder kon de bakens ook niet verzetten. Integendeel, het was Björn Höhne die zijn ex-ploeg verder de dieperik in duwde: 25-18.

Bertini kon in set drie niet anders dan Fornes brengen. Maar het was vooral Cox die zijn ploeg op sleeptouw probeerde te nemen. De aanvoerder bracht Maaseik - na onder andere een goeie servicereeks - 14-17 voor. Maaseik bleef echter heel wisselvallig acteren, waardoor Amriswil bij 22-20 de zege al kon ruiken. Maar de Maaslanders toonden plots veerkracht: in één ruk ging het naar 22-25.

Tiebreak

Hoop doet leven. Zeker toen Maaseik in set vier meteen 0-3 uitliep. Helaas, lang kon Greenyard niet van die voorsprong genieten. Het begon weer te knoeien, waardoor de Zwitserse kampioen het commando opnieuw kon overnemen: 13-9. Maaseik bleef moeite hebben om zijn normale niveau te halen, maar bleef wél vechten. En dat rendeerde. Killblocks van Treial en Protopsaltis zorgden zowaar voor de 2-2 (22-25). Tiebreak dus. Daarin gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Wat volgde was een ware thriller. Amriswil liet bij 15-14 en 16-15 twee matchballen onbenut. Daarna was het de beurt aan Maaseik. Vier matchballen gingen de mist in, maar de vijfde was wél raak: 19-21.