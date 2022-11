Natalia kondigt nieuwe muziek aan en staat straks in Lotto Arena met jubileumconcert: “Dat wordt zoeken”

Twintig jaar na haar eerste verschijning op de tv, is Natalia (41) niet meer weg te denken uit het Vlaamse medialandschap. Om dat porseleinen jubileum te vieren kondigt de zangeres een grootse show aan in de Lotto Arena. Mét nieuwe muziek.

Zo’n twee decennia geleden leerde tv-kijkend Vlaanderen Natalia Druyts kennen tijdens de audities van de eerste editie van Idool. Ze won de wedstrijd toen net niet – rocker Peter Evrard werd eerste – maar haar deelname bleek wel het startschot van een succesvolle zangcarrière. Enkele weken na het programma, in juni 2003, loste Natalia haar eerste single: Without You. Het nummer bleek een enorm succes, de Vlaamse hitlijsten en podia werden gevonden. In de jaren die volgden scoorde ze bijna ononderbroken verschillende hits. Doen mogelijk een belletje rinkelen: I’ve Only Begun To Fight, Higher Than The Sun en I Want You back. Intussen is ze zelf al jarenlang coach bij ‘The Voice van Vlaanderen’ en maakte ze deel uit van de jury bij ‘K2 zoekt K3’.

Anno 2023 ligt de focus weer volledig bij eigen muziek. In januari lost Natalia een nieuwe single, in het voorjaar volgt een nieuwe plaat. Momenten waar ze erg naar uitkijkt. “Het wordt super leuk”, zegt ze. “Er staan up tempo nummers op, maar het is niet alleen dansmuziek, er zijn ook tragere songs. Het is een heel persoonlijk album geworden, bijna autobiografisch. Al was dat initieel niet echt de bedoeling.”

Natalia in 2003 tijdens de audities van ‘Idool’

Meer te vertellen

Dat het toch persoonlijker is geworden, heeft verschillende redenen. “Ik merk dat ik gewoon meer te vertellen heb dan vroeger”, zegt de zangeres. “Ik word in december 42. Dat is een leeftijd waarop je simpelweg al wat meer hebt meegemaakt.” Ook het moederschap zit er voor iets tussen. Natalia kreeg samen met haar vriend Frederik Binst in maart 2020 een dochter, Bobbi-Loua, en in december vorig jaar een zoon, Apollo. “Mama worden heeft daar zeker toe bijgedragen. Je maakt dingen mee en gaat door bepaalde periodes. Dat zet tot nadenken. Ik ben er zeker van dat de plaat voor veel mensen herkenbaar zal zijn. Of ze het goed gaan vinden, dat is iets anders.” (lacht)

De coronacrisis en de uitbreiding van haar gezin zorgde voor een pauze. Eentje die welgekomen was. Toch moet 2023 straks een muzikale knaller worden. “Eerst ga ik op theatertour om het album voor te stellen en daarop volgt een zomertour. In november is er dan de Lotto Live Special. Dat wordt afsluiten met een bang.” Voor wie eraan twijfelde: niet alleen de nieuwe nummers maar ook oudere muziek zal de revue passeren.

Dynamische mama

Het is ver van de eerste keer dat Natalia op grote podia staat, wel nieuw is dat ze ondertussen mama werd. Hoe ze dat rondtoeren gaat combineren met een druk gezinsleven? “Het zal alleszins niet altijd even makkelijk zijn. Het wordt efkes zoeken. Het is eigenlijk altijd zoeken met kinderen. Het wordt een kwestie van grenzen stellen en er wellicht af en toe eens over gaan. Ik ga er op een zo dynamisch mogelijk manier mee omgaan.”

INFO Natalia speelt op zaterdag 18 november 2023 in de Lotto Arena. Tickets zijn beschikbaar vanaf dinsdag 6 december om 10 uur.