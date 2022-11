Mexicaanse bokskampioen verontschuldigt zich nadat hij Lionel Messi had bedreigd op Twitter: “Ik heb me laten meeslepen”

De bokskampioen had onlangs aanstoot genomen aan enkele beelden uit de kleedkamer van Argentinië tijdens het WK in Qatar. Op een video is daarna te zien dat Messi met zijn schoen een Mexicaans shirt raakt, maar daarbij kijkt hij niet naar beneden. Geen sprake van dus dat hij met opzet het shirt van Mexico raakt of er de vloer mee zou vegen.

Alvarez verweet Messi daarop een gebrek aan respect voor zijn land. “Hebben jullie Messi de grond zien schoonmaken met ons truitje en onze vlag?”, dreigde Alvarez op Twitter. “Hij kan beter aan God vragen dat ik zijn pad niet kruis!”

