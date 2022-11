Duizenden euro’s boete bij controles op zwaar vervoer in Diepenbeek

Diepenbeek

Woensdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) een controleactie gericht op zwaar vervoer op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. In totaal werden 16 voertuigen gecontroleerd waarvan er 11 niet in orde waren. Eén lichte vrachtwagen mocht maximum 3,5 ton wegen maar woog tijdens de controle 5.760 kilogram, een overlading van 85%. Er werd voor een bedrag van 6.000 euro aan inbreuken vastgesteld. Het keuringsbewijs van het voertuig werd onmiddellijk ingehouden en de vracht werd overgedragen naar drie andere voertuigen. Daarnaast werd er een bestuurder van een vrachtwagen onderschept terwijl hij onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken. De politie stelde voorts nog 11 onmiddellijke inningen op voor een totaalbedrag van 8.825 euro. Er werden onder andere inbreuken vastgesteld op het gebruik van de gsm achter het stuur, de ladingzekering, overlading en technische eisen. Tot slot werden er twee processen-verbaal opgesteld.

