Grootheid Tyson Fury maakt vanavond zijn comeback in de boksring voor opwarmertje voor “gevecht waar iedereen op wacht”

In Londen loopt vanavond het stadion van Tottenham Hotspur vol. Niet voor een voetbalmatch - het WK, weet u wel - maar voor een bokspartij. Bokslegende Tyson Fury (34) stapt nog eens in de ring, nadat hij voor de zoveelste keer zijn pensioen had aangekondigd. Helaas niet voor een lang verwachte clash met Anthony Joshua of Oleksandr Usyk, maar voor een wedstrijd tegen Derek Chisora.

De ongeslagen koning van de boksring, dat is Tyson Fury: 33 kampen: 32 zeges (waarvan 23 met knock-out, 1 keer onbeslist. Eind april zette de Gipsy King een uitroepteken achter een fenomenale carrière. Voor 94.000 toeschouwers in een uitverkocht Wembley mepte hij zijn landgenoot Dillian Whyte knock-out tegen het canvas. “Fury is met ruime voorsprong de beste van zijn generatie”, analyseerde ex-bokser en commentator Freddy De Kerpel achteraf in onze krant. “Wanneer hij rechtstreeks tegenover Muhammad Ali zou staan, dan zet ik veel geld op Fury.” (lees meer) Na de kamp kondigde Fury voor de zoveelste keer zijn pensioen aan. “Ik ben klaar, ‘every dog has its day’. Ik stop nu ik nog kan, want ik heb altijd gezegd dat ik niet degene wilde zijn die twee jaar te laat stopte.”

De pensioenplannen waren van korte duur. Op 20 oktober kondigde Fury zijn comeback aan. Hij vertelde dat hij op 3 december - nu zaterdag - zijn wereldtitel in de meest prestigieuze boksbond WBC zal verdedigen tegen zijn landgenoot Derek Chisora.

De comeback van Fury was niet onverwacht, de naam van zijn tegenstander wel. Iedere boksliefhebber had immers als reikhalzend uitgekeken naar een gevecht tegen Oleksandr Usyk (35). De Oekraïner is de zwaargewichtkampioen bij de andere boksbonden WBA, WBO en IBF. Hij onttroonde de Brit Anthony Joshua en verdedigde in augustus succesvol zijn wereldtitel tegen diezelfde Joshua. Meteen na de zege van Usyk op Joshua staken geruchten over een mogelijke clash tussen de Oekraïner en Tyson Fury de kop op. Onder anderen oud-bokser Lennox Lewis riep op voor een episch gevecht: “Kunnen we de fans eindelijk een ongeëvenaard titelgevecht geven? We wachten er al 19 jaar op en de fans verdienen het!” Usyk zelf leek zo’n kamp om alle wereldtitels bij de zwaargewichten wel te zien zitten. “Ik wil graag tegen hem vechten, en als ik niet tegen Fury vecht dan vecht ik tegen niemand.”

Oleksandr Usyk — © Action Images via Reuters

Maar dat gevecht komt er voorlopig niet. Volgens het Fury-kamp omdat Usyk in 2022 niet meer wou boksen, volgens de Oekraïner omdat de Britse reus niet durft. “Volgens mij hadden we al een akkoord om te boksen. Nu rent hij weg en zegt hij dat ik niet tegen hem wil vechten... Of ik denk dat Fury bang voor me is? Dat wéét ik.”

Ook een duel tussen Fury en Joshua - een zogenaamde ‘Battle of Britain’ - was lange tijd in de maak. Fury deed zijn landgenoot een voorstel: een financiële verdeling van 60 procent in zijn voordeel en 40 procent voor Joshua. Die laatste leek daarmee akkoord, maar liet de deadline half september passeren. Daarop deed Fury zijn concurrent een laatste aanbod. “De bal ligt in jouw kamp. Als je een greintje waardigheid en trots hebt, onderteken je dit contract”, zei de Gypsy King. “Of je toont het publiek dat je een lafaard bent en je ondertekent het niet. Voor mij maakt het geen verschil. Je bent een verslagen man, ik ben de wereldkampioen. Ik verleen jou hier een grote gunst mee.” Maar ondanks de provocaties hapte Joshua niet toe.

Tyson Fury in actie — © AFP

Dus moest de bokskampioen, die genoemd werd naar die andere bokslegende Mike Tyson, op zoek naar een nieuwe tegenstander. Een tussendoortje in afwachting van de verhoopte echte clash met Usyk in 2023. De keuze viel op Derek Chisora, ook een landgenoot. Fury versloeg Chisora al twee keer. In juli 2011 in Wembley op punten en drie jaar later na een opgave in de tiende ronde in de ExCel Arena in Londen. Ook nu is Fury torenhoog favoriet. Chisora is al 38 jaar en aan het einde van zijn carrière. Veel boksliefhebbers zien de prestigieuze kamp van dit weekend als een perfect lucratief ‘afscheidscadeau’ van zijn vriend Fury. Dat de Britse veteraan nog een stukje kan boksen bewees hij afgelopen juli door een einde te maken aan een reeks van drie nederlagen op een rij met een knappe overwinning tegen de gerenommeerde Kubrat Pulev.

Chisora en Fury — © Action Images via Reuters

De kritiek dat boksliefhebbers niet zaten te wachten op een derde ontmoeting tussen Fury en Pulev lokte zoals verwacht een stevige reactie uit bij Fury. “Iedereen die kritiek heeft kan een dikke l*l zuigen”, drukte de bokskampioen zich plastisch uit. “Hoe vaak hebben zij om een wereldtitel gevochten? Hoe vaak hebben zij een slag in hun gezicht gehad? We hebben 70.000 tickets verkocht in het stadion van Tottenham Hotspur. Dus blijkbaar zijn er wel mensen die dit willen zien.”

De kamp vindt zaterdagavond rond 22u plaats. Nadien mag Fury zich opmaken voor een confrontatie met Usyk. Woensdagavond liet Fury’s co-promoter Frank Warren weten dat een akkoord met de Oekraïner nakende is. “Usyk is het gevecht dat we willen.”