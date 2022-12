“En ik spring, spring, spriiiing ... de wereld in!” Jelle Cleymans en zijn collega’s logen niet toen ze het zongen in 2002. Met ‘Spring’ hielden ze tot 2008 jong Vlaanderen in de ban en gingen ze erna alle windrichtingen uit. Vanaf vanavond blaast de harde kern weer verzamelen tijdens de Studio 100 Rewind Party, in drie volle Sportpaleizen. Hoe is het de cast vergaan?