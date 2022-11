Ecolo wil handel in menselijke resten verbieden als reactie op mogelijke veiling van schedels uit koloniale tijd

Het Brusselse veilinghuis Vanderkindere had drie schedels uit de bloedige koloniale periode van Congo-Vrijstaat (1885-1908) te koop aangeboden. De schedels waren afkomstig uit een particuliere collectie. Maar na kritiek heeft Vanderkindere de verkoop ingetrokken en heeft het veilinghuis excuses aangeboden. “Wij keuren het lijden en de vernedering van de volkeren die het slachtoffer waren van deze koloniale daden niet goed”, klonk het. De menselijke resten in kwestie zullen worden gerepatrieerd, zo zei het veilinghuis nog woensdag.

De kwestie komt naar boven terwijl de parlementaire commissie die het koloniale verleden van België heeft onderzocht, aan haar aanbevelingen werkt. Daarin wordt verwezen naar het probleem met de menselijke resten uit die periode. Een voorstel van aanbeveling van voorzitter Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) beoogt “de mogelijke teruggave van deze resten” op basis van het Home-project van het Afrikamuseum van Tervuren. Dat project beoogt de identificatie en teruggave van de vele menselijke resten die in het bezit zijn van het museum.

De groenen pleiten niet alleen voor een teruggave van menselijke resten die mogelijk in privéverzamelingen zitten, maar vragen ook een verbod op de handel in menselijke resten. “Het is voor mij onvoorstelbaar dat de handel in menselijke resten vandaag in België legaal is. De stoffelijke resten, ook van mensen die tijdens de koloniale periode zijn gedood, hebben recht op absoluut respect. Men verkoopt geen lijken. Dat moet veranderen”, zegt Ecolo-covoorzitter Rajae Maouane in een persbericht dat ook is ondertekend door volksvertegenwoordiger Guillaume Defossé.