Vijf zwaarverbrande Oekraïense soldaten opgevangen in Militair Hospitaal Koningin Astrid

In het kader van haar steun aan Oekraïne biedt de Belgische Defensie via het Militair Hospitaal Koningin Astrid de zorgeenheden van haar brandwondencentrum ter beschikking om gewonde Oekraïners op te vangen wanneer dat nodig is.

“Om veiligheidsredenen en uit respect voor het medisch beroepsgeheim zal Defensie geen verdere informatie over de patiënten verstrekken. Defensie is echter bevoegd om een update te geven over de gezondheidstoestand van de ontvangen Oekraïense militairen”, klinkt het in de mededeling.

“Het Militair Hospitaal Koningin Astrid heeft op zeer korte tijd enkele bedden ter beschikking gesteld in haar gespecialiseerd brandwondencentrum. Ons gerenommeerd brandwondencentrum verzorgt sinds vandaag vijf Oekraïense gewonden. Defensie zal het Oekraïense leger blijven steunen in haar strijd, om haar bevolking en haar grondgebied te kunnen blijven verdedigen”, voegt minister van Defensie Ludivine Dedonder toe.