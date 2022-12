“Droog met eerst veel wolken en later ook opklaringen”

Op basis van de laatste ontwikkelingen ziet het ernaar uit dat opklaringen vandaag voornamelijk ten westen van Limburg zullen blijven. Bij ons blijft het op de meeste plaatsen zwaar bewolkt met lokaal mogelijk ook eens even wat licht gedruppel erbij.

Vooral in de vooravond wordt de kans op nu en dan wat lichte regen of motregen wat groter.

Ondertussen is er een transport van frissere luchtmassa’s op gang gekomen waardoor de temperatuur op deze eerste dag van de weerkundige winter in de buurt van 7°C blijven steken. Dit is ook ongeveer de normale maximumwaarde voor deze tijd van het jaar.

Vanwege het wolkendek zal de temperatuur komende nacht boven het vriespunt blijven. Mocht er toevallig tóch een scheur in het wolkendek ontstaan dan zal de temperatuur snel richting het vriespunt zakken. Het blijft zo goed als droog bij een zwakke noordoostenwind.

