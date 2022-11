Alison Van Uytvanck klopt Katrina Scott en stoot door naar kwartfinales op WTA Andorra

Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg in de 1/8ste finales de 18-jarige Amerikaanse Katrina Scott (WTA 166) in twee sets: 7-5 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 26 minuten.

In de kwartfinales wacht het Spaanse achtste reekshoofd Cristina Bucsa (WTA 108) of de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 100).

Van Uytvanck haalde het in de eerste ronde in Andorra in een Belgisch onderonsje van Yanina Wickmayer (WTA 334) in tweemaal 6-4