Voor de derde keer op rij 3-0: Volleyclub Menen verliest in Champions League ook zwaar tegen Karlovarsko

Decospan Menen heeft woensdag ook zijn derde wedstrijd in de Champions League volley voor mannenteams verloren. De West-Vlamingen gingen op verplaatsing bij het Tsjechische Karlovarsko met 3-0 de boot in. De setstanden waren 28-26, 26-24 en 25-17.

In dezelfde poule D won het Italiaanse Trentino dinsdag zijn wedstrijd van de derde speeldag thuis tegen de Polen van Kedzierzyn-Kozle met 3-1. Het Poolse team won vorig seizoen de Champions League door Trentino in de finale met 3-0 te verslaan. Menen verloor eerder al met 3-0, zowel in Trentino als thuis tegen Kedzierzyn-Kozle, en staat in de stand op de laatste plaats zonder punten. De Europese exit is dus in de maak. Trentino (9 punten) staat aan kop voor Kedzierzyn-Kozle (6 punten) en Karlovarsko (3 punten).

Op de vierde speeldag, die op 14 december op de agenda staat, maakt Menen de verplaatsing naar Kedzierzyn-Kozle. Menen werd afgelopen seizoen Belgisch vicekampioen en plaatste zich zo voor het kampioenenbal.

De winnaars van de vijf poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De vijf tweedes en de beste nummer drie werken een knock-outfase af met als inzet de laatste drie tickets voor de kwartfinales.