Visser blijft ijzig kalm wanneer grizzlybeer aan zijn voeten snuffelt: “Ongelooflijk en beangstigend tegelijkertijd”

David Koestler zat een tijdje geleden met enkele vrienden te vissen bij een meer in Californië toen er plots een grizzlybeer hun kamp kwam binnen gestruind. De doorgewinterde visser ziet wel vaker beren tijdens tripjes in het woud en bleef ijzig kalm, maar hield toch even de adem in toen het grote zoogdier aan zijn voeten snuffelde. “Het was ongelooflijk en beangstigend tegelijkertijd”, aldus de Amerikaan. “De beren zoeken gewoon eten en blijven meestal op een afstand, maar ze zijn intussen gewend geraakt aan mensen en komen soms wel erg dichtbij.”