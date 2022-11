Kenia wordt dan toch niet gestraft voor vele dopingaffaires in atletiek, Rusland kent verdict in maart

De Raad van Bestuur van World Athletics neemt in maart 2023 een beslissing over de mogelijke re-integratie van Rusland na alle dopingperikelen en heeft Kenia geen sanctie opgelegd, ondanks verschillende positieve gevallen in 2022.

Rusland is sinds 2015 geschorst na een zwaar dopingschandaal, maar zou dus in maart 2023 eventueel opnieuw kunnen toetreden, afhankelijk van het finale oordeel van de aangestelde taskforce. De beslissing heeft evenwel “geen enkele impact” op de schorsing van Russische en Wit-Russische atleten wegens de inval in Oekraïne. “Het onderscheid is duidelijk”, onderstreepte Sebastien Coe, voorzitter van de instantie, tijdens een persconferentie.

“Er zijn nog enkele knopen te ontwarren voor maart, maar we hopen er vurig op dat alles opgelost geraakt”, aldus Rune Andersen, hoofd van de taskforce, die de “cultuurverandering” en praktijken van “goed bestuur” binnen de Russische atletiekfederatie toejuichte.

Kenia ontsnapt

Kenia, dat gebukt gaat onder meer dan 25 dopinggevallen in 2022, is op zijn beurt aan een sanctie ontsnapt. Volgens Coe maakte de Keniaanse regering de belofte om gedurende vijf jaar vijf miljoen dollar per jaar te investeren in antidopingbeleid (tests, personeel, onderzoeken).

“De Athletics Integrity Unit (AIU) blijft nauw samenwerken met de Keniaanse federatie op het gebied van antidopingbeleid, voegde Coe er nog aan toe. “Het herstellen van het vertrouwen in het systeem zal veel tijd kosten, maar alle spelers, lokaal en internationaal, zitten op één lijn om dit probleem op te lossen.”

Kenia is sinds 2016 ingedeeld in categorie A (die met het hoogste risico) op de controlelijst van de Wereldatletiekbond en het Wereldantidopingagentschap (WADA). Tot de bestrafte atleten in 2022 behoren Diana Kipyokei, winnares van de Boston Marathon in 2021, en Mark Kangogo, de winnaar van de beroemde Sierre-Zinal trail in augustus.

World Athletics kende verder overigens nog de organisatie van de World Relays in 2024 toe aan de Bahama’s.

