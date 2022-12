CASA QATAR #6. “Na de match gaat de snor van Ludo eraf”

Dag Bart Lagae. Of zoals ze jou bij de scouts noemden: Bruisende Berggorilla. Vanwaar die naam?

“Berggorilla, omdat ik destijds een indrukwekkende fysieke verschijning was, maar compleet onagressief. Eerder tam. En bruisend omdat ik altijd als eerste wakker was op kamp en daardoor de meest vitale van de bende leek. Dat kwam echter omdat ik aan de buitenkant van de tent lag. Ik werd vroeg wakker door het licht. En de niet te harden stank.”

Gelukkig ruikt het in de Casa altijd fris.

“Maar niet als ik hier ga joggen. Op mijn tourke rook ik plots paardenmest. Blijkt dat hier, midden in de woestijn, heerlijke groene weiden liggen. Een gigantische manege. En een hippodroom. Zelfs een paardenzwembad. Mochten ze evenveel doen voor hun arbeidsmigranten als voor paarden, het zou hier nog zo slecht niet zijn. Qatarezen zijn zot van paarden en vogels. Valkenieren is hier sport nummer één. Was dat een olympische discipline, Qatar zou meer medailles winnen.”

Valkenieren? Of vogelen?

“Geen commentaar.”

Maar jij gaat dus vaak joggen?

“Toch zeker om de vijf dagen. Bruisende Berggorilla, nog altijd.”

Ik liet me vertellen dat niemand in de Casa meer last had van het alcoholverbod als jij.

“Ik ben een kleurenwiezer. Minstens een keer per week ga ik kaarten en daar horen pintjes bij. Eén keer ben ik hier toch een keer in een internationale hotelbar iets gaan drinken, aan twaalf euro per pintje. Het smaakte. Maar sinds mijn kindertijd heb ik nog nooit zo lang zonder alcohol gezeten en eigenlijk is het geen probleem. Ik heb geen ontwenningsverschijnselen, wat toch een geruststelling is.”

Vandaar die feestelijke kersttrui?

“Neen, mijn andere pulls zitten in de was.”

Wat drink je dan?

“In de Carrefour hier is zelfs alcoholvrij bier not done. Dus heb ik verschillende moutdrankjes geprobeerd. Degoutant slecht. Eentje, op basis van een Australische wortel, smaakte naar zoete barbecuesaus. Niet te drinken, maar wel geschikt voor mijn spaghettisaus. Kristof Liberloo is zelfs al speciaal naar de winkel geweest om écht alcoholvrij bier te kopen. Zo ver is het al gekomen. Voor de rest zit alles hier snor.”

Behalve dan voor Ludo Vandewalle. Sjotcast-luisteraars weten: wegens een weddenschap moet zijn snor eraf als de Duivels er uitgaan in de groepsfase.

“Ik heb een trimmertje op batterijen en denk eraan om het mee te nemen naar de match. Kunnen we dat meteen erna doen. Snorry Ludo.”