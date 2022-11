Firma geschrapt op Bol.com omdat die klanten lokt met “veel te lage prijzen”

Dinsdagmorgen pakte de firma Deals Please - een partner van Bol.com die op de site verkoopt - uit met gigantische kortingen. Een Steampod van L’Oréal - een soort stijltang - die normaal ruim 200 euro kost, was er te koop voor slechts 75,57 euro. Maar ook een soundbar van het merk Sharp ging van 83 naar 24 euro. Eerst werden de producten massaal getipt op koopjesfora, maar al snel werden er ook vraagtekens bij geplaatst en rees de vrees dat klanten nooit het product zouden krijgen. Zeker toen bol.com de firma ook plots schrapte van hun site.

Deze Steampod kost normaal drie keer zoveel — © red

“Gisterochtend (dinsdag) vroeg kregen wij de eerste signalen binnen dat verkooppartner Deals Please mogelijk artikelen aanbod tegen veel te lage prijzen”, klinkt het op de persdienst. “Na onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat hier mogelijk sprake was van fraude en hebben we de verkooppartner direct afgesloten. Klanten die er een bestelling hebben gedaan, krijgen uiteraard hun geld terug. Hier hoeven ze zelf geen actie voor te ondernemen, de klantenservice neemt contact met hen op.”

Bij Test-Aankoop hebben ze niet de indruk dat zoiets vaak gebeurt bij Bol.com, ze kregen er in het verleden geen klachten over. “Ze hebben een redelijk streng contract met hun partners, die moeten aan allerlei regels voldoen om partner te worden en te blijven”, zegt woordvoerster Laura Clays. “Maar oplichters zullen altijd inventiever zijn, denk ik dan. De boodschap blijft: denk altijd twee keer na als je iets online bestelt, zeker als het te mooi is om waar te zijn.” (csn)