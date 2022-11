Kinderen lezen verhaaltjes voor aan blindengeleidehonden in bibliotheek van Hasselt

“Het voorlezen aan blindengeleidehonden is op zich niet nieuw maar wel bijzonder nuttig”, zegt Hasselts schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Het thema van de voorleesweek, waarin dit kadert, is ‘lezen met je oren’ om zo ook de aandacht te leggen op het aandachtig luisteren. En dat is wat de blindengeleidehonden zeker doen.”

Kwispellezen

“Het initiatief met de hond komt overwaaien uit Nederland waar het kwispellezen heet. Het voorlezen aan een hond geeft kinderen een succeservaring, het vergroot hun zelfvertrouwen en verhoogt ook hun leesmotivatie. We zijn superblij dat we twee honden van de Blindengeleidehondenschool van Genk naar de bib kunnen halen, die wat graag een luisterend oor bieden voor kinderen die voorlezen. Voor sommige kinderen is lezen moeilijk, frustrerend en zelfs ronduit ongemakkelijk, zeker wanneer dat hardop moet. Door contact met een hond ervaren kinderen duidelijk minder stress. Een voorleeshond zegt niets en is een en al oor. En hij of zij luistert zonder oordeel en geeft een kind nooit het gevoel dat het faalt.”

Kat

“Wannes is eigenlijk een vlotte lezer, maar hij wordt behoorlijk onzeker wanneer hij moet voorlezen”, vertelt mama. “Maar hij wordt altijd compleet opgezogen door zijn boek en vergeet alles rondom zich. Daarom leest hij supergraag en thuis oefent hij het voorlezen met de kat die zich dat oprolt op zijn schoot. Vandaag heeft hij zijn troeteldier even ingeruild voor een lieve hond en ook dat gaat uitstekend.” (dj)